Die Polizei hat einen Radfahrer in Ebing am frühen Samstagmorgen im Kellerweg angehalten, weil er in starken Schlangenlinien unterwegs war. Da ein Test am Alkomaten einen Wert von 1,74 Promille ergab, untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.