"Schland" unter im Kellerwald

Viel Aufwand für drei Spiele



Das war es dann wohl mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Forchheim , oder? Mit Entsetzen haben die Fans der deutschen Mannschaft das historische und erstmalige Ausscheiden in der Gruppenphase einer WM verfolgt. Im Forchheimer Kellerwald starrten die Besucher gebannt auf eine der Leinwände, die das Spiel öffentlich zeigten, und konnten nicht glauben, was sie da sahen. Viele von ihnen reagierten nach dem Schlusspfiff ernüchtert und enttäuscht.Aber auch die Wirte und deren Personal zeigten sich nachdenklich zum Aus. Auf mehreren Kellern hatten sich die Betreiber oft mit nicht unerheblichem finanziellen Aufwand gerüstet, um ihren Gästen die WM-Spiele unter dem Motto "Public-Viewing unter dem Blätterdach" im Freien anzubieten.Bereits kurz nach Spielende leerten sich die Bankreihen zügig, nur an vereinzelten Tischen wurde über die Gründe zum WM-Aus und den gesamten Auftritt der DFB-Elf gefachsimpelt. Fans und Betreiber sagten uns ihre Meinung.