Schlaifhausen feiert zum 100.

Der Krieger- und Militärverein Schlaifhausen macht das Jahrhundert voll und lädt zu einem langen Festwochenende vom 30. Mai bis 2. Juni ins Festzelt am Sportgelände ein.

Los gehen die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, um 10 Uhr mit Bieranstich und Weißwurstfrühschoppen. Danach ist bei der "Herrentag-Burschenolympiade" für jede Menge Gaudi gesorgt. Um 18 Uhr steht der Umzug zum Ehrenmal auf dem Programm, ehe um 19.30 Uhr der Festkommers mit der Blaskapelle Poxdorf beginnt.

Am Freitag, 31. Mai, um 21 Uhr versprechen "Die Gerchli" beste Stimmung beim Partyabend im Festzelt. Ein "Walberla-Marsch" ist für Samstag, 1. Juni, um 14 Uhr angekündigt. Dahinter verbirgt sich ein militärischer Vielseitigkeitswettkampf, bei dem auch eine Kanone zum Einsatz kommt - allerdings eine aus der Feldküche, die Gulasch statt Kugeln "verschießt". Ab 20 Uhr heizt das "Schröder-Show-Sextett" den Besuchern ein, was nur durch das anschließende große Feuerwerk zu überbieten sein dürfte.

Mit einem Zeltgottesdienst um 8 Uhr beginnt der Sonntag, 2. Juni. Um 9 Uhr schließen sich ein Musikfrühschoppen mit der Blaskapelle Wiesenthau-Schlaifhausen und das Anschießen der Salutkanone an. Ab 13.30 Uhr klingt das Festwochenende bei Kaffee und Kuchen am Familiennachmittag aus. An allen Tagen ist Schank- und Verpflegungsbetrieb. Der Volksbund zeigt die Ausstellung "1. Weltkrieg - 14/18 - Mitten in Europa". red