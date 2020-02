Schlagstock in der Ablage

Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierte am Donnerstagnachmittag einen 5er BMW mit polnischer Zulassung am Rasthof Himmelkron. Hierbei fanden die Beamten zugriffsbereit in der Ablage der Fahrertür einen Teleskopschlagstock. Der Wagen war zuvor auf der Autobahn 9 in Richtung München unterwegs. Da der 24-jährige Fahrer kein berechtigtes Interesse zum Führen der Hieb- und Stoßwaffe hatte, stellte die Beamten diese sicher. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten. pol