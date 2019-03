Schlagfertigkeit kann man lernen

Am 2. und 9. April, jeweils 18 bis 21.15 Uhr, bietet das Kolping-Bildungswerk Bamberg, Wilhelmsplatz 3, das Seminar "Schlagfertigkeitstraining - clever kontern" an. Jeder kennt Situationen, in denen die passenden Worte erst viel später eingefallen sind, heißt es in der Ankündigung. Das Seminar helfe den Teilnehmern in zukünftigen Stress- und Gesprächssituationen sicher und souverän zu reagieren. Anmeldung und weitere Information unter Telefon 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red