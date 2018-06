Schlagfertig in der Nachspielzeit

Michael MemmelDas Tor von Toni Kroos in der 95. Minute von Sotschi trieb den Schlagabtausch bei der WM am Samstag auf die Spitze. Für Deutschland war der Last-Minute-Treffer zum 2:1-Sieg ein Befreiungsschlag, für Schweden hingegen bedeutete er einen Schlag ins Gesicht. Und genauso war es auch für einen 33-Jährigen, der in einem Bamberger Biergarten in der Moosstraße das Spiel verfolgte.Die Polizei berichtet, dass sich der Mann mit einem Freund anlässlich des zweiten Tores "gekippelt" hätte, als ein Unbekannter auf die beiden losging und dem einen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Täter soll vorher auch in die Menschenmenge getreten haben. Anschließend floh er. Der Schläger wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß, ca. 35 Jahre alt, fränkisch und als Schmuck hatte er einen großen "Tunnel" im Ohr. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0951/9129210.Über die Motivation des Täters lässt sich nur spekulieren. War er ein 110-prozentiger Ikea-Mitarbeiter, in dessen Herzen heiß ein Schwedenfeuer brannte? Oder wollte sein urdeutscher Geist es nicht ertragen, dass die Multi-Kulti-Nationalelf erfolgreich war? Oder war er schlicht genervt von Wortspielen zum "kroosartigen" Torschützen? Nur wenn die Polizei den Mann ermittelt, wird sich das aufklären.An dieser Stelle nur noch eine Warnung für Mittwoch ab 16 Uhr: Vorsicht, der nächste deutsche Gegner Südkorea ist auch schlagbar!