Schlagerstars im Sechserpack

Im Gesellschaftshaus Sonneberg macht am morgigen Freitag um 18 Uhr (Einlass ist um 17 Uhr) die "Schlager Hitparade 2017/2018" mit einem sechsköpfigen Staraufgebot Station. Präsentiert wird ein bunter Mix aus zeitlosen Hits und aktuellen Pop-Schlager-Highlights - und ausgelassene Stimmung.

Zuletzt vor einem Jahr an der Spitze der Schlagercharts, ist "Olaf der Flipper" längst auch als Solokünstler eine feste Größe: Zunächst 44 Jahre lang mit der erfolgreichsten deutschen Schlagerband unterwegs, kann er als Solokünstler inzwischen auch schon wieder auf gleich fünf Hit-Alben zurückblicken.

Auch Monika Martin sorgt nun schon seit 20 Jahren für Furore, wenngleich als vergleichsweise "stiller Star": Auf ihren Gold-Hit "La Luna Blu" folgten mehrere Top-Platzierungen beim österreichischen Grand Prix der Volksmusik und eine ganze Serie von Top-3-Alben in Deutschland.

G.G. Anderson ist ein echtes Ausnahmephänomen in der deutschen Musiklandschaft: Schon vor fünfzig Jahren spielte er in seinen ersten Bands - und ist seit knapp vier Jahrzehnten ein absoluter Hit-Garant, der inzwischen auf zwei Dutzend Studioalben zurückblicken kann. Gefeiert für Meilensteine wie "Sommernacht in Rom", "Cheerio", "Mama Lorraine" und "Mädchen, Mädchen", sollte er im Verlauf seiner Karriere etliche hochkarätige Preise abräumen (u. a. Goldene Stimmgabel, Sänger des Jahres, Goldene Antenne). Die jüngere Generation ist u.a. mit der charmanten Popschlager-Sängerin Pia Malo vertreten. Der zweite Vertreter dieser Generation ist der erst 22-jährige Sandro, der Sohn des Fantasy-Sängers Freddy. Moderator ist Sascha Heyna, der ebenfalls einige seiner Hits zum Besten geben wird.

Karten gibt es bei der Touristinformation Sonneberg Tel. 03675-702711, und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red