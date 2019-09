Schlagermelodien der 50er Jahre

Der bekannte Tenor an der Staatsoper Nürnberg, Sebastian Köchig, kommt am Sonntag, 6. Oktober, um 14.44 Uhr, mit einer Fülle von berühmten Film- und Schlagermelodien in die Glücksburg. Zu hören sein werden Melodien der 50er Jahre wie "Der Badewannentango", "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett", "Zuckerpuppe (....aus der Bauchtanztruppe)", "Bella, Bella Donna" oder "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins". Der Solist führt wieder, wie bereits im Herbstkonzert 2017, charmant und mit zahlreichen humorvollen Anekdoten durch das Programm, so dass das Konzert ein gelungener und kurzweiliger Nachmittag wird. Begleitet wird er am Flügel von Michael Lörcher, Pianist und Dozent an der Berufsfachschule für Musik des Bezirks Unterfranken in Bad Königshofen. Für Kaffee und Kuchen nach dem Konzert ist in bewährter Weise gesorgt.

Verbindliche Kartenreservierungen und Vorverkauf sind ab sofort möglich im Werbestudio Witzmann in Römhild und im Museum Schloss "Glücksburg" unter Telefon 036948/88140. Eine Vorbestellung ist unbedingt empfehlenswert, da die Platzkapazität im Festsaal nur begrenzt ist. Eine Vorschau Konzerte und Veranstaltungen im Schloss "Glücksburg" für das zweite Halbjahr: 10. November, 14.30 Uhr, Mundartnachmittag mit den Ortschronisten der Einheitsgemeinde; 29. November, 19 Uhr, Ausstellungseröffnung "Frohe Botschaft" - Künstlerkrippen und Engel des Bildhauers Dieter Robert Frank mit eindrucksvollem Rahmenprogramm (Ausstellungsdauer bis 29. Dezember); 7. Dezember, 10.44 Uhr Weihnachtskonzerte mit den "Thüringer Hofmusikern", Gäste: Meininger Salonorchester "Melange" und 14.44 Uhr, Gesangssolisten Jeannette Oswald und Bryan Rothfuss sowie ganztägig "Schlossweihnacht" in der Glücksburg. red