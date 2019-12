Coburg 18.12.2019

Schlager und Evergreens im Treff

Am Samstag, 11. Januar, ab 14 Uhr, spielt Werner Dietz bekannte Schlager und Evergreens im Treff am Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 3. Alle, die gerne tanzen oder einfach in gemütlicher Runde bekan...