Schlager mit Semino Rossi

Semino Rossi veröffentlichte im vergangenen Sommer mit "Ein Teil von mir" ein Schlager-Album, mit dem er nun auf Tour gehen wird. Tourauftakt ist das Konzert am Samstag, 14. April, 19.30 Uhr, in Fulda in der Esperantohalle. Die Fans erwartet ein Show-Erlebnis, bei dem der Schlager im Mittelpunkt stehen wird. Seinen musikalischen Durchbruch in Deutschland feierte Semino Rossi 2004 nach Auftritten bei den großen Fernsehshows "Winterfest der Volksmusik" und dem "Musikantenstadl" mit der Single "Alles aus Liebe". Karten für das Konzert in Fulda gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Die Ticket-Hotline ist unter 0661/280 644 erreichbar. Foto: Konstantin Kurasch