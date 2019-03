Schlager der 60er Jahre

Der Gesangverein "Waldeslust 1951" Zeckern lädt zu einem Konzert mit Schlagern der 60er Jahre am Samstag, 23. März. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern angenommen. Mitwirkende sind neben dem Harmonika-Club Röttenbach, den Zeckerner Musikanten und "The Rockabillies" Eltersdorf auch Walter Rasser (Der fränkische Musikant) sowie Gunnar Sommermann am Klavier. red