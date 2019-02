Schlagen die Alligators zurück?

Trotz starker und kämpferischer Leistungen gegen den Spitzenreiter Eisbären Regensburg (5:7) und den EV Lindau (5:7) konnten die Höchstadt Alligators um das neue Trainerduo Petr Kasik und Daniel Sikorski in beiden Partien des vergangenen Wochenendes keine Punkte einsammeln. Dadurch mussten sie die Lindauer in der Tabelle vorbeiziehen lassen, die vor dem Sieg im direkten Duell mit den Höchstadtern in der Verlängerung die Memmingen Indians (2:1) besiegt hatten.

Damit sind die Alligators nicht mehr die Gejagten, sondern die Jäger. Zehn Spiele stehen in der Meisterrunde noch aus, bis die Play-off-Plätze endgültig vergeben sind. Der Rückstand auf den ersehnten Platz 8 beträgt vier Punkte. Nun hoffen die Höchstadter gegen die Teams aus Weiden und Selb auf die Wende. Die Lindauer stehen vor zwei schwierigen Aufgaben beim EC Peiting (2.) und gegen die Starbulls Rosenheim (4.). Höchstadter EC - Blue Devils Weiden

Am Freitag (20 Uhr) gastiert der Tabellensiebte, die Blue Devils Weiden, am Kieferndorfer Weg. Viermal trafen beide Teams in dieser Saison bislang aufeinander und viermal sahen die Zuschauer ein packendes Duell mit hohem Unterhaltungswert. Während die ersten beiden Begegnungen (2:0 und 4:2) an die Alligators gingen, entschieden die Oberpfälzer Spiel 3 und 4 (7:6 nach Verlängerung und 3:2) für sich. Die Mannschaft von Trainer Ken Latta holte aus den vergangenen sechs Punktspielen allerdings auch nur zwei Zähler (im Heimspiel gegen die Selber Wölfe).

Selber Wölfe - Höchstadter EC

Ein weiteres Derby steht am Sonntag um 18 Uhr auf dem Programm: Die Alligators spielen in der Netsch-Arena in Selb, die bisherigen vier Begegnungen der beiden Mannschaften endeten - wie gegen Weiden - mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Das Team von Trainer Henry Thom kam zwar am vergangenen Sonntag beim Tabellenführer Eisbären Regensburg mit 1:11 gehörig unter die Räder, doch die Wölfe sammelten in der Meisterrunde bereits 17 Punkte und kletterten nach einer Siegesserie sogar auf den fünften Tabellenplatz. Ein weiterer Erfolg im direkten Duell wäre für die Mannschaft um Kapitän Martin Vojcak im Kampf um einen Play-off-Platz Gold wert. Auf HEC-Seite hofft das Trainerduo am Wochenende auf einige Rückkehrer aus dem Krankenlager. Mit der Unterstützung der Fans wird das Team erneut versuchen, sich endlich mit einem Sieg zu belohnen und sich mit einer starken Mannschaftsleistung wieder in die Erfolgsspur zu bringen. red