Schlaganfall-Vorsorge und Behandlung

Am Mittwoch, 22. Januar , lädt das Regiomed-Klinikum Lichtenfels alle Interessierten und Betroffenen um 17 Uhr zu einem Patienteninformationsabend rund um das Thema Schlaganfall ein. Chefarzt Roy Hoffmann (Kardiologie) und Chefarzt Dr. med. Constantin J. Zühlke (Neuroradiologie) informieren über Vorsorge und Behandlungsmöglichkeiten. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, mit den Ärzten ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Veranstaltungsort ist der Besprechungsraum des Klinikums. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. red