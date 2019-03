Schlaganfall erkennen

"Erkennen von Schlaganfall und Herzinfarkt - und richtig handeln" - der Vortrag eines Erste-Hilfe-Ausbilders des Bayerischen Roten Kreuzes richtet sich an Laien und möchte Sicherheit für einen persönlich beziehungsweise Angehörige vermitteln. Er findet im Rahmen der Reihe "Leben im Alter" am Mittwoch, 13. März, von 14.30 bis 16 Uhr im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim, statt. Infos unter Telefon 09191/6155287. red