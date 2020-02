Schlagabtausch der Kandidaten

Zehn Kandidaten, zwei Moderatoren, zukunftsträchtige Themen und ein Fastenprediger - das sind die Zutaten für die Diskussionsrunde im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl, zu welcher der Fränkische Tag, Radio Bamberg und die IHK Oberfranken-Bayreuth am Sonntag, 1. März, um 10.30 Uhr in den Ziegelbau des Welcome-Kongress-Hotels einladen. Wer das Rededuell im Rahmen eines Frühschoppens erleben möchte, meldet sich vorher auf www.infranken.de/abovorteil oder unter Tel. 0951/13296100 an. Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer kurzen Zusammenfassung der Fastenpredigt von Arnd Rühlmann. Für dessen Auftritt am Vorabend um 19 Uhr an gleicher Stelle gibt es noch Restkarten im Vorverkauf. Grafik: Micho Haller