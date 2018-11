"Schlag den Essig!" im Museum

Sprichwörtlicher Doppelschlag am Sonntag: Um 11 Uhr geht im Stadtmuseum Erlangen mit "Schlag den Essig!" ein munterer Tag im Zeichen sprichwörtlicher Redensarten los. Der Sprichwort-Experte Rolf-Bernhard Essig fordert die Besucher zum lustigen Schlagabtausch heraus. Wer kann Essig aufs Glatteis führen oder gar hinters Licht? Um 14 Uhr geht es weiter mit der spritzigen Sprichwort-Tour "Kinkerlitzchen und Torschlusspanik" durchs Stadtmuseum. Essig macht sich auf den Weg durch das Stadtmuseum. Danach wissen die Besucher, warum man sich verhaspelt, wie die Römer reinen Tisch machten, was "den Kanal vollhaben" mit der Liebesgöttin zu tun hat oder warum man "bis in die Puppen" tanzt.