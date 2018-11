Schlafen und entspannen

"Besser schlafen - tief entspannen" heißt eine zweiteilige Veranstaltung bei der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. Der Kurs beginnt am Freitag, 23. November, um 17.45 Uhr in der Feldenkrais-Praxis, Promenade 17, unter der Leitung von Angelika Friedrich. Kleine, sanfte Bewegungen und Atemtechnik helfen, den Körper zu entspannen und den Geist zu beruhigen - und ermöglichen so einen tiefen und erholsamen Schlaf. Dieses Schlafprogramm ist laut KEB eine höchst effektive Methode zur Stressbewältigung und biete dadurch auch Hilfe bei stressbedingten Gesundheitsstörungen. Die Übungen haben eine tief beruhigende Wirkung auf das Nervensystem und sind so eine wirksame Hilfe beim Einschlafen wie auch beim Wiedereinschlafen, so dass man am Morgen erholt und ausgeruht ist und mit mehr Energie in den Tag gehen kann. Infos und Anmeldung bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, Tel. 0951/9230670, kath.bildung-ba@t-online.de. red