Schlaf, ein spannendes Thema

Rund ein Drittel unseres Lebens "verschlafen" wir! Ist das nicht reine Zeitverschwendung? Oder etwa doch nicht? Was passiert eigentlich in der Zeit mit uns, wenn wir schlafen? Einen Blick hinter die Kulissen eines Krankenhauses erhalten Mädchen und Jungen ab acht Jahren am Freitag, 27. April, von 14.30 bis 16 Uhr. Ein Besuch im Zentrum für Schlafmedizin des Thoraxzentrums Münnerstadt gibt Antwort auf diese Fragen. Anmeldungen sind zu richten an die Kinder- und Jugendakademie Saaletal, Tel.: 0971/699 190 940 oder www.kja-saaletal.de