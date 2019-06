Schlägereien, Diebstähle, Unfälle

Der siebte Tag am Berg war durch das anhaltend schlechte Wetter geprägt. Im Laufe des Tages war das Festgelände nur mäßig besucht und auch die anschließenden Nachfeiern im Stadtgebiet fielen buchstäblich ins Wasser.

Kurz vor Schluss gerieten im Bereich des Erich-Kellers dennoch mehrere Personen in Streit - warum, muss noch ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 22-jähriger Erlanger einem 41-jährigen Besucher der Bergkirchweih aus Nürnberg einen Maßkrug an den Kopf. Der 41-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. In das Gerangel zwischen den beiden Männern mischte sich ein Begleiter des 41-Jährigen und schlug nun seinerseits dem 22-Jährigen einen Maßkrug an den Kopf. Dieser 45-jährige Vertreter aus Gießen flüchtete anschließend vom Tatort, konnte durch eine zivile Streife der Bergwache aber noch auf dem Festgelände festgenommen werden.

Gefährliche Körperverletzung

Die beiden Personen wurden durch die Maßkrugattacken nur leicht verletzt und konnten nach einer ärztlichen Behandlung wieder nach Hause gehen.

Die beiden Täter waren mit rund 1,00 Promille alkoholisiert. Gegen beide Täter wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Darüber hinaus wurde gegen die beiden ein Betretungsverbot für die restlichen Tage der Bergkirchweih beantragt.

Im Rahmen der Nachfeiern fiel ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Erding auf, da er am Martin-Luther-Platz gegen 3 Uhr einen Straßenpoller entwenden wollte. Der Mann hatte den Absperrpfosten bereits aus seiner Verankerung gelöst und wollte sich mit seiner "Beute" aus dem Staub machen. Daran wurde er von Polizeibeamten gehindert. Nach einem Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,32 Promille musste der 25-Jährige den Absperrpfosten wieder einsetzen und konnte anschließend seinen Weg nach Hause fortsetzen. Gegen den 25-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Aufs falsche Pferd gesetzt

Dem Falschen vertraut hatte am Abend eine 20-jährige Schülerin aus dem Nürnberger Land, als sie gegen 23.20 Uhr das Festgelände verlassen wollte. Nachdem sie über Schmerzen im Fuß klagte, bot sich einer ihrer Begleiter an, sie "Huckepack" zu tragen. Schon bald aber verlor der 29-Jährige aus Nürnberg das Gleichgewicht und stürzte samt Begleiterin auf den Asphalt. Während er selbst unverletzt blieb, zog sich die 20-Jährige vermutlich einen Bruch des Schlüsselbeins zu. Sie wurde in die Uni-Kinik gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von 1,70 Promille.

Im weiteren Verlauf der Nacht wurden zwei betrunkene Fahrradfahrer kontrolliert. Diese waren mit 1,8 bzw. 2,02 Promille erheblich alkoholisiert. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. pol