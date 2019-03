Schlägerei unter Jugendlichen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstagnachmittag um 15 Uhr am Bahnhof in Haßfurt. Dort gerieten zwei Jugendliche in einen tätlichen Streit. Als ein weiterer 14-Jähriger schlichten wollte, griffen Freunde eines der Kontrahenten ein und versetzten dem Opfer sowie dem Helfer weitere Schläge und Fußtritte. Die Gewalttäter entfernten sich schließlich in Richtung Stadtmitte und ließen die beiden Geschädigten mit Schürfwunden und Prellungen zurück. Da der Hauptbeschuldigte keine Angaben über seine Mittäter macht, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/927-0 zu melden.