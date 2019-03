Schlägerei unter Betrunkenen

Über eine Schlägerei am Troppauplatz wurde am Sonntagmorgen um 9 Uhr wurde die Polizei informiert. Bei Eintreffen mehrerer Polizeistreifen stellte sich heraus, dass eine vierköpfige Gruppe Männer in Streit geraten war. Dabei griff ein 19-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer Flasche an und schlug ihm diese auf den Kopf. Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber aufgrund der Personenbeschreibung in Tatortnähe von der Polizei gestellt. Der Geschädigte erlitt eine Gesichtsverletzung. Die Beteiligten standen offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Auf einer Parkbank konnte die Polizei dann noch eine Plastiktüte auffinden, in der sich 6,5 Gramm Marihuana befanden. Wem das Rauschgift gehörte, konnte nicht geklärt werden.