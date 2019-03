Schlägerei statt Faschingsfest

In Steinach wurde Fasching gefeiert, und nicht für alle Beteiligten endete das friedlich. Am Sonntag gegen 20.30 Uhr trafen zwei Personengruppen in Steinach nach reichlichem Alkoholgenuss aufeinander. Nachdem es zu einem verbalen Streit kam, artete es in der Folge laut Polizeibericht in einer "Massenschlägerei" aus, in die acht Personen involviert waren.

Infolgedessen hat ein Täter einen 33-Jährigen gegen den Kopf getreten, dieser wurde hierbei schwer verletzt. Insgesamt wurden sechs verletzte Personen vom Rettungspersonal versorgt und in unterschiedliche Krankenhäuser zur weiteren Untersuchungen gebracht.

Zwei tatverdächtige Personen haben die Polizisten in Gewahrsam genommen. Da der Haupttäter stark alkoholisiert war, stand bei ihm noch eine Blutentnahme an. Nach erfolgter Sachbearbeitung konnte der 18-jährige Tatverdächtige wieder entlassen werden. Sein 16-jähriger Begleiter, der ebenfalls stark alkoholisiert war, wurde von seinem Vater bei der Polizeidienststelle abgeholt.

Die Polizei Bad Kissingen hat Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte aufgenommen. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Vorfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet. Sie können sich mit der Polizeiinspektion in Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/714 90 in Verbindung setzen.

Weitere Vorfälle gemeldet

Im Zuge des Faschingstreibens in Steinach wurden der Polizei gegen 19 Uhr zwei weitere Körperverletzungen angezeigt, deren Täter nicht bekannt sind. Beide Geschädigte, ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger aus dem Landkreis, waren derart alkoholisiert, dass sie keine Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise auf den Täter geben konnten. pol