Schlägerei nach Halloween

In der Halloween-Nacht kam es nach einer Veranstaltung im "Halifax" in Himmelkron zu einem handfesten Streit zwischen zwei jungen Männern (18 und 28). Zunächst gab es einen verbalen Schlagabtausch. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei einer der beiden leicht verletzt wurde. Er erlitt eine Zahnverletzung, aber eine ärztliche Versorgung wurde nicht benötigt.

Der Atemalkoholwert beider Beteiligter lag deutlich über zwei Promille. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. pol