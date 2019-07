Schlägerei im Vollrausch

Zwei stark alkoholisierte Männer gerieten in Maßbach derart in Streit, dass einer der beiden seinen Kontrahenten und sich selbst verletzte. In der Nacht zum Sonntag kam es in einer Wohnung in der Wirthsgasse in Maßbach

zu der Auseinandersetzung. Ein 33-jähriger Mann schlug während des Streits mit seinem 40-jährigen Bekannten zuerst gegen eine Tür, wobei er sich dabei selbst den kleinen Finger der rechten Hand brach. Anschließend versetzte er seinem Kontrahenten noch einen Ellenbogenschlag ins Gesicht. Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch zu. pol