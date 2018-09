Schlägerei endet für beide im Krankenhaus

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es im Engelgarten zu einer Schlägerei zwischen zwei betrunkenen Personen. Ein 39-Jähriger aus Erlangen erlitt im Verlauf der Auseinandersetzung Schürfwunden. Sein Kontrahent, ein 60-Jähriger aus Höchstadt, wurde durch eine Platzwunde am Hinterkopf verletzt. Beide Beschuldigte mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Zum Hergang der Auseinandersetzung bittet die Polizei Höchstadt um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09193/6394-0. pol