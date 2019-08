Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27- und einem 30-Jährigen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr bei der Aischer Kerwa. Zunächst handelte es sich um einen verbalen Streit, der damit endete, dass der 30-Jährige den Jüngeren über den Tisch schubste, kurz würgte und schlug, so dass dieser Blutergüsse im Rückenbereich und Würgemale am Hals erlitt. Auch die Freundin des 27-Jährigen wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.