Schlägerei auf dem Parkplatz

Ungewöhnliche Folgen hatte das Überholen eines Lkw für einen 28-jährigen Autofahrer aus Kronach. Er befuhr am Samstagmorgen mit seinem Pkw die B 173 von Kronach kommend in Fahrtrichtung Lichtenfels. Bei ihm im Fahrzeug befand sich auch seine 24-jährige Freundin. Der junge Mann überholte dann einen Lkw, welcher von einem 45-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach gesteuert wurde. Dieses Überholmanöver missfiel dem Lkw-Fahrer anscheinend, worauf er dem Pkw folgte, dicht auffuhr und mehrfach die Lichthupe betätigte. Als der 28-Jährige an einer Tankstelle anhielt, parkte der Lkw-Fahrer neben ihm, stieg aus, und es kam zu einer Schlägerei, bei welcher der 28-Jährige eine Platzwunde davontrug. Die Hintergründe des Vorfalls sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.