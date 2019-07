Schlägerei am Autoscooter

Gegen halb zwei Uhr kam es am Sonntag am Autoscooter am Lichtenfelser Schützenfest zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Drei Mitglieder einer ansässigen Motorradgang waren mit zwei anderen Besuchern aneinandergeraten. Es kam zu einer körperlichen Attacke, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels in einer Pressemitteilung schreibt, wodurch der Geschädigte eine Beule am Kopf erlitt. Die Ermittlungen dauern noch an, weil der Geschädigte stark betrunken war und die drei Kontrahenten jegliche Aussage verweigern. pol