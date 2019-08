Samstagnacht wurde ein junger Mann auf dem Schützenfestgelände von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Der Schläger und eine in dessen Begleitung befindliche Person gingen einen 19-jährigen Mann und dessen Freundin verbal an. Im Verlauf einer folgenden Diskussion schlug der Unbekannte dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und fügte ihm hierbei eine Nasenbeinfraktur zu. Der Geschädigte musste sich in der Helios-Frankenwaldklinik medizinisch versorgen lassen.