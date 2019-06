Schläge unter betrunkenen Nachbarn

Vor einem Anwesen in der Max-Planck-Straße in Erlangen ist es am Sonntag gegen 16 Uhr zu Handgreiflichkeiten unter Nachbarn gekommen. Die Beteiligten, eine 29-jährige Frau und ihr 55-jähriger Nachbar, nutzten zunächst das schöne Wetter und tranken vor dem Mehrparteienhaus Alkohol. Aus bislang nicht bekannten Gründen gerieten die beiden in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass die 29-Jährige ihrem Nachbarn ins Gesicht schlug. Der Mann wurde dabei leicht am Auge verletzt - er musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Opfer hatte 2,5 Promille

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten nicht unerhebliche Promillewerte fest, heißt es im Pressebericht der Polizei. Die Täterin brachte es auf 1,3 Promille; das Opfer konnte annähernd 2,5 Promille vorweisen. Gegen die 29-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. pol