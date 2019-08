Schläge und Tritte wegen etwas Tabaks

Zwei Personen haben am Sonntagmorgen einen 38-Jährigen in der Innenstadt beraubt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, sprachen zwei Männer gegen 7 Uhr den Coburger in der Kasernenstraße an und forderten Zigaretten. Im Verlauf des Gespräches schlug ihm einer der Unbekannten in das Gesicht. Als der Angegriffene versuchte, mit seinem Fahrrad zu flüchten, trat einer der Täter gegen das Zweirad und brachte den 38-Jährigen so zu Fall. Als dieser auf der Straße lag, nahm einer der Räuber die Beute, ein kleines Päckchen Tabak, an sich und flüchtete mit seinem Mittäter in unbekannte Richtung. Der Coburger erlitt durch den Übergriff schwere Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 25 Jahre alt. Sie sprachen gebrochen deutsch und waren beide mit schwarzen Jogginghosen bekleidet. Einer der Männer trug ein blaues, der andere ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Kasernenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter Telefon 09561/645-0 zu melden. red