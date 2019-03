Schläge in der Langen Straße

In der Langen Straße kam es laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich einer Gaststätte gleich zu mehreren Vorfällen. Einmal in der Gaststätte und zweimal auf der Straße davor gab es voneinander unabhängige körperliche Auseinandersetzungen, bei denen ein 19-Jähriger, ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige leicht verletzt wurden. Die beiden 24 und 26 Jahre alten Schläger erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der Dritte Angreifer, der vor der Gaststätte tätlich wurde, ist bislang unbekannt. Wer zu diesem Vorfall Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu wenden. pol