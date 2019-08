Schlachtschüssel zur Kirchweih

Der Heimatverein Weisendorf lädt am Kirchweihdonnerstag, 22. August, ab 10 Uhr wieder zur traditionellen Schlachtschüssel ins Vereinsheim am Reuther Weg 16 ein.Ab 10.30 Uhr gibt es Kesselfleisch und Gehäckbrot, ab 12 Uhr kommen Blut- und Leberwurst sowie Bratwürste mit Kraut auf den Tisch. Essensbestellung über Voranmeldung bis Montag, 19. August, über das Internet heimatverein-weisendorf.de oder bei Herbert Maier, Telefon 09135/ 3169; Franz Petter, Telefon 09132/2809, sowie Günter Rath, Telefon 09135/729676. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Heimatvereins erhält jeder Besucher der Schlachtschüssel, der nachweislich im Gründungsjahr 1979 geboren wurde, einen Essens- oder Getränkegutschein. Beim Weihnachtsfrühschoppen (letzte Veranstaltung in diesem Jahr) der Weisendorfer Heimatfreunde werden unter den Teilnehmern der Aktion Einkaufs- oder Restaurantgutscheine verlost. red