Schlachtschüssel statt Stammtisch

Die Feuerwehr Forchheim weist ihre Mitglieder darauf hin, dass der Stammtisch am Freitag, 1. März, entfällt. Am Samstag, 2. März, lädt die Feuerwehr ab 10 Uhr zur Schlachtschüssel in ihr Gerätehaus ei...