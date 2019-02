Schlachtschüssel beim Bürgerverein

Der Bürgerverein Gangolf II.Distrikt lädt am Montag, 25. Februar, zum Schlachtschüsselessen ein. Beginn ist um 18.30 Uhr im Vereinsheim Wanderfreunde "Wilde Rose e. V.", Memmelsdorfer Straße 26. Um Anmeldung bis 22. Februar bei der Metzgerei Kalb in der Theuerstadt 5 in Bamberg wird gebeten. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red