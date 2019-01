Schlachtschüssel am Sportheim Wimmelbach

Am Samstag, 2. Februar, findet wieder eine Schlachtschüssel am Sportheim in Wimmelbach statt. Ab 10 Uhr gibt es Kesselfleisch, Blut- und Leberwürste - alles mit Kraut und Brot - auch zum Mitnehmen. Roten und weißen Presssack sowie Sulze gibt es am Sonntag, 3. Februar, ab 10.30 Uhr zum Abholen im Sportheim. red