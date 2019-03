Der TSV Lonnerstadt veranstaltet wieder eine Schlachtschüssel am Sonnenhügel und lädt dazu ein am Samstag, 23. März. Gestartet wird um 10.30 Uhr mit Kesselfleisch, ab 14.30 Uhr gibt es Blut-, Leber- und Krautwürste und nach dem Spiel der ersten Mannschaft werden gegen 18 Uhr Ripple und Schäuferle serviert. Cocktails werden am Samstag ab 20 Uhr angeboten. Zudem gibt es am Samstag durchgehend frische Küchle, Kuchen, Bratwürste und Tatarbrot natürlich auch zum Mitnehmen. red