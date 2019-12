Teuschnitz 06.12.2019

Schlachtschüssel am Knock

Das Jugendbildungshaus "Am Knock" lädt zum Schlachtschüssel-Essen am Samstag, 4. Januar, ein. Ab 17 Uhr kann am Knock gegessen oder ab 16 Uhr die Schlachtschüssel für daheim abgeholt werden. Um Vorbes...