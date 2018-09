Schiri Müller wird 80

Fußball-Schiedsrichter Josef Müller vom SV RW Gerach feiert am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar legte am 1. Dezember 1968 seine Prüfung als Unparteiischer ab. In der Bezirksliga war er lange Jahre ein Garant für korrekte und souveräne Spielleitungen. Auch in den unteren Klassen stellte sich der Geracher viele Jahrzehnte als Referee bereitwillig zur Verfügung.

Er war zugleich Lehrwart der damals noch selbstständigen Fußball-Schiedsrichtergruppe Ebern. In Anerkennung seiner großen Verdienste wurde Josef Müller im Jahr 2012 zum Ehrenmitglied der Schiedsrichter-Vereinigung Bamberg ernannt. df