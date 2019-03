Schiphorst im Amt bestätigt

Die Freien Wähler haben in ihrer Hauptversammlung im Gasthof-Hotel "Regina" einhellig für weitere drei Jahre Dieter Schiphorst als Vorsitzenden bestätigt. Er tritt damit seine vierte Periode an. Neuer Stellvertreter ist Justus Tischhöfer. Er löst Brigitte Müller ab, die sich nach neun Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Schiphorst dankte ihr: "Du hast uns immer unterstützt, aber auch manchmal gebremst." Die schriftlichen Arbeiten führt weiterhin Heinrich Günther aus, Kassier bleibt Ottmar Popp.

Beisitzern sind Bettina Kolkwitz und Matthias Rupprecht, Kassenprüfer Stefan Graß und Christine Haberkorn.

Bürgermeister Hans Tischhöfer (FW) freute sich, dass einige Leerstände in der Gemeinde beseitigt wurden, auch in den Außenorten Ziegenburg und Rohrersreuth neue Wohnungen entstehen und im "Gasthaus am Markt" wieder "Licht brennt".

Schiphorst wies in seiner Vorschau auf das Osterbrunnen schmücken am 6. April und die Spielplatzreinigungsaktion am 13. April hin. Bruno Preißinger