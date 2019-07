Am unteren Schindberg laufen ab 29. Juli Straßenbauarbeiten. Dazu wird die Schindbergstraße bis 16. August für den Verkehr gesperrt. Bis zum 2. August sowie am 5. und 6. August ist eine Zufahrt durch die Anlieger möglich, auch wenn es vereinzelt zu Einschränkungen kommen kann. Zwischen 7. und 11. August ist eine Zufahrt zu den Anliegergrundstücken nicht möglich. Benötigte Fahrzeuge müssen in dieser Zeit außerhalb der Baustelle geparkt werden. eik