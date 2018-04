Schillers "Räuber" im Eberner Gymnasium

"Räuber. Aufruhr, frei nach Schiller" heißt die Theateraufführung des Oberstufentheaters des Friedrich-Rückert-Gymnasiums. Schillers berühmtes Stück spielt Konflikte durch, die heute so aktuell sind wie damals. In dieser Dramatisierung von Klaus Opilik sind die "Räuber" jugendliche Schauspieler der Oberstufe, die gegen die Globalisierung kämpfen. Die Aufführung dieses Theaterstückes findet am Donnerstag, 12. April, ab 19.30 Uhr in der Aula des Friedrich-Rückert-Gymnasiums, Gymnasiumstraße 6, statt. red