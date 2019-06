Hammelburg vor 16 Stunden

Schildkröte aus Gehege gestohlen

Unbekannte haben am Montag zwischen 12 und 15.30 Uhr, in der Danziger Straße eine griechische Land-schildkröte aus dem Gehege in einem Garten gestohlen. Die Schildkröte hat einen Durchmesser von ca. z...