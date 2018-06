Schilderwald verschwindet

Die provisorischen Parkplätze in der Klaushof-Kurve sind wieder aufgehoben. Wegen des Wegfalls des Kurbähnles als öffentliches Verkehrsmittel zum Wildpark hatte die Stadtverwaltung an Wochenenden mit einem erhöhten Pkw-Aufkommen und Mehrbedarf an Stellplätzen gerechnet. Deshalb war Anfang Juni in Höhe des Wildparks das Parken an beiden Seiten der Klaushofstraße (St 2792) bis hinauf in die Kurve nach Poppenroth erlaubt und entsprechend ausgeschildert worden - in Verbindung mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h. Diesem Vorgehen widersprach die Stadtratsfraktion der Freien Wähler mit ihrem Antrag vom 16. Juni: FW-Stadtrat Andreas Kaiser bemängelte die daraus entstehende Gefahrensituation für Fußgänger wie für aus Poppenroth kommenden Pkw-Fahrer in der engen S-Kurve oberhalb des Wildparks. Diesem Antrag wurde jetzt von der Stadt entsprochen. Die Parkplätze sind weg und damit auch die Schilder. Foto: Sigismund von Dobschütz