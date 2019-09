Kronach — Zwischen dem 4. und dem 5. September trieben unbekannte Diebe im Bereich des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums ihr Unwesen. Drei der am Schulparkplatz angebrachten Hinweisschilder ("Direktorat", "Behindertenparkplatz" und "Hausmeister") wurden abmontiert und entwendet. Hierbei wurden auch die Halterungen beschädigt. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von etwa 60 Euro. Der Sachschaden liegt etwa in gleicher Höhe. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030. pol