Schilder nicht beachtet

Mindestens 10 000 Euro Sachschaden und drei leicht verletzte Fahrzeuginsassen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag um 6.40 Uhr auf der Lauterer Höhe. Bei ausgeschalteter Ampel wollte eine Seat-Fahrerin von der Niorter Straße die Kreuzung in Richtung Autobahn A 73 überqueren. Zum Unfallzeitpunkt waren die Ampeln außer Betrieb und die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt. Die Seat-Fahrerin missachtete allerdings die Vorfahrt einer Toyota-Fahrerin, die auf der Lauterer Straße von Lautertal in Richtung Coburg fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und wurden massiv beschädigt, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht.

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen die 25-jährige Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung. red