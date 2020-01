Schild wird demoliert

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 9 und 13.30 ein Informationsschild des Fallschirmsportvereins in der Flugplatzstraße in Haßfurt beschädigt. Ein Zeuge hatte bei einem Rundgang festgestellt, dass das Schild an der Zufahrt zum Flugfeld mit unzähligen gelben Golfbällen durchlöchert worden ist. Am Morgen war noch keine Beschädigung am Schild vorhanden. Dem Fallschirm-Sport-Zentrum entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Telefon 09521/9270.