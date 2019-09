Ein Sattelzug bog am Montag gegen 22.15 Uhr verbotswidrig von der B 303 nach links in die Hofer Straße (Aral-Tankstelle) ab und fuhr dabei ein Verkehrszeichen um. Anschließend fuhr der Sattelzug Richtung Fichtelgebirgshof davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 150 Euro zu kümmern. Der Sattelzug soll eine grün-weiße Plane gehabt haben. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 09225/963000. pol