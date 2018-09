Schild umgefahren und unter Bäumen abgelegt

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Mittwoch und Samstag in Eibenberg in der gemeinde Wilhelmsthal ein Straßenbezeichnungsschild umgefahren. Das Schild wurde anschließend unter den dort befindlichen Bäumen abgelegt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise an die Polizei in Kronach unter Tel. 09261-5030.