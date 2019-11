Schild umgefahren und geflüchtet

In der Nacht zum Samstag wurde in der Siemensstraße ein sogenanntes mobiles Verkehrsschild von einem unbekannten Fahrzeugführer umgefahren. Das Verkehrszeichen war zur Absicherung einer Baustelle aufgestellt. Der Standfuß brach ab und das Schild wurde verbogen. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Lichtenfels entgegen.